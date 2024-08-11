Глава Беловского района Курской области рассказал об обстановке на приграничной территории

Глава Беловского района Волобуев: ситуация стабильная, но напряженная

Ситуация в Беловском районе Курской области, где ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нового прорыва, стабильная, но напряженная. Так обстановку на земле прокомментировал глава района Николай Волобуев, передает ТАСС.

«Ситуация стабильная, но очень напряженная. Сегодня нам непонятны некоторые моменты на приграничных территориях», — заявил чиновник.

Он отметил, что попытки захода диверсионно-разведывательных групп ВСУ вечером 10 августа вызвали «суматоху», и призвал покинувших район граждан оставаться в местах переселения.

Ночью с 10 на 11 августа в Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом, возник пожар. В результате атаки ВСУ пострадали 13 человек. Спасены 15 человек, эвакуированы — 30.