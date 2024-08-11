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12:16, 11 августа 2024Россия

Военкор прокомментировал заход украинской ДРГ на территорию Курской области

Военкор Коц о ДРГ под Курском: речь идет о малых маневренных группах противника

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал заход украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Беловского района Курской области. Он написал в своем Telegram-канале, что речь может идти о малых маневренных группах противника.

По словам военкора, таким образом украинские бойцы обозначают свое присутствие в российском тылу. После этого, рассказал Коц, появляются новости о «взятых» Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенных пунктах.

«Как только такие группы сталкиваются с сопротивлением, они отходят на исходные позиции», — добавил военный корреспондент.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о заходе 10 августа украинской ДРГ на территорию Беловского района. По состоянию на утро воскресенья ситуация была стабилизирована российскими военными.

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      Екатерина Грищенко
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