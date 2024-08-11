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11:10, 11 августа 2024Россия

Украинская ДРГ зашла на территорию одного из районов Курской области

Смирнов: на территорию Беловского района заходила ДРГ, ситуация стабилизирована

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

10 августа на территорию Беловского района Курской области зашла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), в данный момент ситуация стабилизирована. Об этом рассказал врио губернатора Алексей Смирнов.

«На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу. Наши войска делают все необходимое для защиты мирного населения», — отчитался он.

Ранее глава района Николай Волобуев отчитался об обстановке. По его словам, ситуация в Беловском районе, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нового прорыва, стабильная, но напряженная. Чиновник добавил, что попытки захода ДРГ вызвали «суматоху», и призвал покинувших район граждан оставаться в местах переселения.

Врио губернатора также поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации. Смирнов сообщил, что поддерживает контакт с Минобороны России и другими силовыми структурами.

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      Алина Гончарова
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