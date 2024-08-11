ВСУ заходили в село Белгородской области и удерживали двух жителей. Диверсанты могли маскироваться под священников

Гладков: ВСУ заходили в село Пороз Белгородской области, удерживали двух жителей

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) заходили в село Пороз в Белгородской области, которое находится в нескольких километрах от российско-украинской границы, и удерживали двоих местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

До этого в сети разошлось видео с бойцами 252-го батальона ВСУ у здания Порозовского сельского клуба. Официального подтверждения о заходе военных в регион не поступало. Также была неизвестна дата съемки этих кадров.

Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооруженными силами Украины. Сейчас с ними все хорошо — они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Глава Белгородской области отметил, что посетил село и встретился с одной из семей. Он рассказал, что все очень переживали, не спали всю ночь.

Днем Гладков сообщал, что из села поступала противоречивая информация, с одной стороны, в сети появился ролик, который снят на фоне дома культуры в Порозе, с другой — выехавшие из населенного пункта местные жители говорили, что не видели украинских военных и не слышали стрельбу.

Белгородская полиция получила ориентировку на маскирующихся под священников диверсантов

Днем 10 августа в Белгородской области полицейские получили ориентировку на украинскую диверсионную группу, маскирующуюся под священников. По данным источников Baza, ориентировку получили сотрудники отделов всех районов области. Как указано в документе, диверсанты могут представляться священнослужителями.

Военкор Юрий Котенок отметил, что подобные кадры сделаны с целью пиара. Он напомнил, что украинские ДРГ неоднократно пытались войти на территорию России в Белгородской области и продемонстрировать свое присутствие в приграничье.

Одна из таких групп численностью до отделения на бронемашине подскочила в село Пороз Грайворонского городского округа, которое прямо на границе, записала короткое виде с флагами у здания сельского клуба от имени «252 батальона» и быстро удрала на сопредельную территорию Юрий Котенок военкор

Он уточнил, что информация о взятии заложников в населенном пункте не получила официального подтверждения.

В трех российских регионах введен режим КТО

В трех российских регионах — Курской, Брянской и Белгородской областях — с пятницы, 9 августа, действует режим контртеррористической операции (КТО). Как объяснили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), этот особый правовой режим введен в связи с предпринятой Киевом «беспрецедентной попыткой дестабилизации обстановки» в ряде регионов России.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что режим КТО будет снят, как только нормализуется обстановка. Он напомнил, что раньше на территории всей области уже вводили режим КТО — во время событий в Горпадоле-Глотово в 2023 году.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 10 августа украинские войска атаковали Шебекинский округ. Обстрелам подвергся город Шебекино, села Муром и Вознесеновка были атакованы дронами. В Минобороны отчитались об уничтожении нескольких беспилотников над территорией региона в течение дня.

Губернатор Гладков отметил, что в области фиксируется высокая активность вражеских беспилотников. По его словам, в Грайворонском районе дрон атаковал ехавшую прямо перед ним машину, пострадали две женщины.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Сотни украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. Однако бои продолжаются. Соратник Кадырова Апти Алаудинов назвал их решающей битвой.

