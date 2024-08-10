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19:48, 10 августа 2024Россия

Дрон ВСУ взорвался перед автомобилем губернатора Гладкова

Губернатор Белгородской области показал гражданский автомобиль после атаки дрона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия атаки дрона на гражданский автомобиль. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава приграничного региона отметил, что сегодня в области фиксируется высокая активность вражеских беспилотников. По его словам, в Грайворонском районе дрон атаковал ехавшую прямо перед ним машину. «Ранены две женщины: у одной черепно-мозговая травма и осколочное ранение плеча, у второй — осколочные ранения спины», — написал Гладков.

Губернатор указал, что атаки сегодня фиксировались и в других районах области. В селе Коновалово Волоконовского района дрон упал на машину, припаркованную возле домовладения. Транспортное средство получило повреждения, также осколками посечен рядом стоящий молоковоз.

В поселке Политотдельский Белгородского района дрон сдетонировал возле легкового автомобиля, в результате атаки машина повреждена.

10 августа Министерство обороны России дважды отчитывалось об уничтожении беспилотных летательных аппаратов в небе над Белгородской областью.

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      Екатерина Улитина
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