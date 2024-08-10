Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник

Минобороны отчиталось о перехваченном над Белгородской областью беспилотнике

В небе над Белгородской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Около 17:05 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Минобороны отчитались, что беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО в небе над территорией Белгородской области.

Ранее в этот же день в Белгородской области был уничтожен еще один украинский беспилотный летательный аппарат. Кроме того, ВСУ атаковали Шебекинский округ области. Обстрелам подвергся город Шебекино, села Муром и Вознесеновка были атакованы дронами.