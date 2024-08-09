ВСУ вновь атаковали Шебекинский округ в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино и атаковали дронами села Муром и Вознесеновка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Шебекинский округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что обстрелам подвергся город Шебекино, села Муром и Вознесеновка были атакованы дронами. По предварительным данным, в результате инцидентов никто из мирных граждан не пострадал.

В Шебекино оказались повреждены кровли частного дома и хозяйственной постройки. Осколками был посечен легковой автомобиль, пояснил Гладков.

«В Вознесеновке в результате атаки беспилотника начался пожар в частном доме и надворных постройках. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место, ликвидировали очаги возгорания», — написал он. Еще один дрон атаковал нежилое помещение в селе Муром, там рухнула крыша.

До этого Гладков отчитался, что в Белгородской области удалось сбить 29 беспилотников. Сведений о пострадавших не поступало.