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04:50, 9 августа 2024Россия

Белгородская область подверглась атаке ВСУ

Губернатор Гладков: в Белгородской области сбили 29 беспилотников

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Белгородская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Предварительно, обошлось без пострадавших. Всего над территорией области силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 29 беспилотников самолетного типа», — рассказал глава области.

Он подчеркнул, что в результате атаки в двух частных домах в Старом Осколе выбило стекла, повреждения получили заборы, кровли, фасады и один легковой автомобиль. В Новом Осколе удар ВСУ привел к возгоранию ангара на промышленном объекте, сейчас пожар ликвидирован.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о «массированной атаке» беспилотников ВСУ на регион. Он призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте до отбоя сигнала тревоги.

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      Артём Верейкин
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