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03:29, 9 августа 2024Россия

Российский регион подвергся массированной атаке со стороны ВСУ

Губернатор Артамонов: Липецк подвергся массированной атаке дронов, работает ПВО

Фото: David W Cerny / Reuters

Липецк подвергся «массированной атаке» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Он отметил, что в небе над регионом работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Артамонов призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА». Подробностей произошедшего не приводится.

Ранее, 6 августа, Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.

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      Марина Совина
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