Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:44, 9 августа 2024Россия

Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои в Курской области. Кто еще отправился отражать атаки ВСУ?

Shot: бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли в Курскую область и вступили в бои против ВСУ

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прибыли на территорию Курской области и вступили в бои против Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей. Сообщается, что в боевых действиях также начали принимать участие батальоны добровольческого корпуса Министерства обороны РФ. Сколько именно бойцов прибыли в Курскую область, не уточняется.

Об отправке бойцов ЧВК для отражения атак ВСУ в российском регионе заявил военный корреспондент Егор Гузенко. Свое появление в регионе они описали фразой «с корабля на бал».

Материалы по теме:
Киев объяснил, зачем ВСУ вторглись в Курскую область. В США выдвинули иную версию
Киев объяснил, зачем ВСУ вторглись в Курскую область. В США выдвинули иную версию
8 августа 2024
«Мам, пап, там бахает опять?» ВСУ вторглись в Курскую область. Что происходит сейчас в приграничной Судже — главные кадры
«Мам, пап, там бахает опять?»ВСУ вторглись в Курскую область. Что происходит сейчас в приграничной Судже — главные кадры
8 августа 2024

По словам Гузенко, прибытие бойцов ЧВК — хорошие новости для россиян. Военный корреспондент отметил, что «Вагнер» «возвращается в Россию», из чего следует, что подразделения частной военной компании перебрасываются из заграничной командировки.

В Курскую область прибыл спецназ «Ахмат»

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о своем приезде в Курскую область. Он рассказал, что один из отрядов спецназа также уже находится в регионе.

Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело на благо нашего государства. Ничего критического не произошло

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Он заявил, что Украина наращивает свои силы, которые освободила от белорусской границы, и пытается продвигаться. Командир спецназа «Ахмат» предрек, что «в ближайшее время этот вопрос будет завершен».

Алаудинов обратился к бойцам ВСУ, передал им привет и заявил, что эти дни станут последними в их жизни. Командир спецназа не уточнил, какова численность действующего в Курской области отряда «Ахмата», а также какую технику используют чеченские подразделения.

Министерство обороны сообщило о ситуации в Курской области

Министерство обороны РФ заявило, что российские военные пресекают попытки ВСУ продвигаться вглубь Курской области и наносят удары по находящимся на территории региона подразделениям и пытающемуся подойти к ним подкреплению. По данным ведомства, бои продолжаются на территории двух районов региона — Суджанского и Кореневского.

Материалы по теме:
Россия ударила по командному пункту с генералами ВСУ. Их называют организаторами вторжения в Курскую область
Россия ударила по командному пункту с генералами ВСУ. Их называют организаторами вторжения в Курскую область
8 августа 2024
Главком ВСУ созвонился с командующим силами НАТО во время вторжения в Курскую область. О чем они говорили?
Главком ВСУ созвонился с командующим силами НАТО во время вторжения в Курскую область. О чем они говорили?
8 августа 2024

«С начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе 8 танков, 12 бронетранспортеров, 6 боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения», — говорится в сообщении Минобороны.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои в Курской области. Кто еще отправился отражать атаки ВСУ?

      Ермак разъяснил возможное приглашение России на саммит по Украине

      Военкор сообщил о мародерстве ВСУ в Курской области

      Эксперт заявил о снижении веры Запада в восстановление экономики Украины

      Владислав Бакальчук предпринял новую попытку помешать супруге

      СМИ сообщили о повреждении газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области

      В США заявили об отсутствии у Ирана оснований для удара по Израилю

      Пожилые бывшие фетишисты объяснили отказ от секс-экспериментов

      Трусики жены толкнули мужчину на преступление

      «Был обожжен, разговаривал непонятно». Медик-доброволец рассказал подробности спасения военкора Поддубного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше