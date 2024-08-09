Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои в Курской области. Кто еще отправился отражать атаки ВСУ?

Shot: бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли в Курскую область и вступили в бои против ВСУ

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прибыли на территорию Курской области и вступили в бои против Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей. Сообщается, что в боевых действиях также начали принимать участие батальоны добровольческого корпуса Министерства обороны РФ. Сколько именно бойцов прибыли в Курскую область, не уточняется.

Об отправке бойцов ЧВК для отражения атак ВСУ в российском регионе заявил военный корреспондент Егор Гузенко. Свое появление в регионе они описали фразой «с корабля на бал».

По словам Гузенко, прибытие бойцов ЧВК — хорошие новости для россиян. Военный корреспондент отметил, что «Вагнер» «возвращается в Россию», из чего следует, что подразделения частной военной компании перебрасываются из заграничной командировки.

В Курскую область прибыл спецназ «Ахмат»

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о своем приезде в Курскую область. Он рассказал, что один из отрядов спецназа также уже находится в регионе.

Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело на благо нашего государства. Ничего критического не произошло Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Он заявил, что Украина наращивает свои силы, которые освободила от белорусской границы, и пытается продвигаться. Командир спецназа «Ахмат» предрек, что «в ближайшее время этот вопрос будет завершен».

Алаудинов обратился к бойцам ВСУ, передал им привет и заявил, что эти дни станут последними в их жизни. Командир спецназа не уточнил, какова численность действующего в Курской области отряда «Ахмата», а также какую технику используют чеченские подразделения.

Министерство обороны сообщило о ситуации в Курской области

Министерство обороны РФ заявило, что российские военные пресекают попытки ВСУ продвигаться вглубь Курской области и наносят удары по находящимся на территории региона подразделениям и пытающемуся подойти к ним подкреплению. По данным ведомства, бои продолжаются на территории двух районов региона — Суджанского и Кореневского.

«С начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе 8 танков, 12 бронетранспортеров, 6 боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения», — говорится в сообщении Минобороны.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.