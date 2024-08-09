Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прибыли на территорию Курской области и вступили в бои против Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей. Сообщается, что в боевых действиях также начали принимать участие батальоны добровольческого корпуса Министерства обороны РФ. Сколько именно бойцов прибыли в Курскую область, не уточняется.
Об отправке бойцов ЧВК для отражения атак ВСУ в российском регионе заявил военный корреспондент Егор Гузенко. Свое появление в регионе они описали фразой «с корабля на бал».
По словам Гузенко, прибытие бойцов ЧВК — хорошие новости для россиян. Военный корреспондент отметил, что «Вагнер» «возвращается в Россию», из чего следует, что подразделения частной военной компании перебрасываются из заграничной командировки.
В Курскую область прибыл спецназ «Ахмат»
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о своем приезде в Курскую область. Он рассказал, что один из отрядов спецназа также уже находится в регионе.
Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело на благо нашего государства. Ничего критического не произошло
Он заявил, что Украина наращивает свои силы, которые освободила от белорусской границы, и пытается продвигаться. Командир спецназа «Ахмат» предрек, что «в ближайшее время этот вопрос будет завершен».
Алаудинов обратился к бойцам ВСУ, передал им привет и заявил, что эти дни станут последними в их жизни. Командир спецназа не уточнил, какова численность действующего в Курской области отряда «Ахмата», а также какую технику используют чеченские подразделения.
Министерство обороны сообщило о ситуации в Курской области
Министерство обороны РФ заявило, что российские военные пресекают попытки ВСУ продвигаться вглубь Курской области и наносят удары по находящимся на территории региона подразделениям и пытающемуся подойти к ним подкреплению. По данным ведомства, бои продолжаются на территории двух районов региона — Суджанского и Кореневского.
«С начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе 8 танков, 12 бронетранспортеров, 6 боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения», — говорится в сообщении Минобороны.
Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа.