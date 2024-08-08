Киев объяснил, зачем ВСУ вторглись в Курскую область. В США выдвинули иную версию

Подоляк: операция ВСУ в Курской области улучшит позиции Киева на переговорах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область для усиления своих позиций на будущих мирных переговорах с Россией. Об этом рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По мнению Подоляка, мировое сообщество позитивно воспримет потерю Россией «территории, людей и техники». Еще одной целью наступления на регион украинский чиновник назвал запугивание россиян, подрыв их доверия к властям страны.

Реагируют ли они на что-то, кроме страха? Нет. Любой компромисс РФ воспринимает как твою слабость и готовность встать перед ней на колени. Когда они могут сидеть за столом переговоров и все-таки можно что-то дожать, получить, — только если они понимают, что война идет не по их сценарию Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

Михаил Подоляк Фото: Efrem Lukatsky / AP

На Украине могли попытаться сорвать все поставки газа в Европу

The Washington Post (WP) предположило, что за нападением ВСУ на Курскую область может стоять срыв всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления.

«В четверг газ все еще поступал через Суджу, последний действующий пункт отгрузки трубопровода [в Европу]», — говорится в публикации.

В подтверждение этой версии сообщается, что украинские войска взяли под контроль газоизмерительную станцию в городе Суджа Курской области. Об этом WP рассказал один из советников украинского президента на условиях анонимности.

На фоне данной информации министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что транзитный маршрут поставок российского газа в Европу через Украину по-прежнему функционирует.

В Словакии заявили о серьезной угрозе поставкам газа через Украину

Предположение WP подтвердил экс-глава Минфина Словакии Карел Хирман, который сообщил, что транзит газа из России заметно сокращается.

Он пояснил, что 8 августа объем прокачки газа из РФ в Европу через газотранспортную систему Украины снизился до 37,25 миллиона кубометров в сутки, тогда как раньше составлял около 42 миллионов кубометров в сутки. Он напомнил, что рядом с приграничным российским городом Суджа находится не только линия газопровода, но и стратегически важная измерительная и передаточная станция газа.

Карел Хирман. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Ранее также стало известно, что на фоне боев в Курской области стоимость газа в Европе начала расти. За день цены на топливо по индексу нидерландского газового хаба TTF на бирже ICE поднялись на 5,8 процента. Сентябрьские фьючерсы на поставку газа 7 августа подорожали с 410 до максимальных в 2024 году 438 долларов за тысячу кубометров.

Отмечается, что газоизмерительная станция «Суджа» имеет пропускную способность 42 миллиона кубометров в сутки. Это единственный сохранившийся транзитный маршрут для российского газа через Украину в страны Западной и Центральной Европы.