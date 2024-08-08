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07:28, 8 августа 2024Экономика

Нападение ВСУ на Курскую область разогнало цены на газ в Европе

Газ в Европе подорожал на 5,8 % на фоне нападения ВСУ на Курскую область
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

На фоне боев в Курской области стоимость газа в Европе начала расти. За день цены топлива по индексу нидерландского газового хаба TTF на бирже ICE поднялись на 5,8 процента, свидетельствуют данные торговой площадки.

Сентябрьские фьючерсы на поставку газа 7 августа подорожали с 410 до максимальных в 2024 году 438 долларов за тысячу кубометров. Стоимость энергоресурсов разгоняет нападение вооруженных силу Украины (ВСУ) на Курскую область, в Суджанском районе которой расположена газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» пропускной способностью 42 миллиона кубометров в сутки. Это единственный сохранившийся транзитный маршрут для российского газа через Украину в страны Западной и Центральной Европы.

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По словам представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, прокачка российского газа в Европу по украинскому коридору продолжается в обычном режиме. На 7 августа подтвердили заявку на 39,4 миллиона кубометров.

На транзит через Украину приходится около 4,5 процента потребляемого европейскими странами газа. В основном топливо из России поступает в Венгрию, Словакию, Австрию, а также Италию, добавил независимый эксперт Александр Собко. В случае прекращения украинского транзита через ГИС «Суджа» часть объемов можно будет перекинуть на «Турецкий поток», который не всегда загружен максимально. В качестве альтернативы можно поставлять в Европу сжиженный природный газ (CGU) или задействовать ГИС «Сохрановка», которая сейчас не работает по «политическим соображениям».

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Представители отрасли считают, что европейские потребители переживут остановку прокачки газа через «Суджу», но она будет для них неприятной. Сильнее всего могут пострадать от прекращения поставок Австрия и Венгрия. Главной помехой для неконтролируемого роста цен на газ является высокий уровень запасов топлива в подземных хранилища газа (ПГХ) — по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), уровень их заполненности составляет более 86 процентов.

По данным «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ), с января по июль поставки газа через ГИС «Суджа» увеличились на 10,5 процента в годовом выражении. За семь месяцев через газотранспортную систему Украины было прокачано 8,07 миллиарда кубических метров российского топлива. По итогам 2023 года транзит составил 14,65 миллиарда кубических метров, сократившись по сравнению с 2022 годом на 28,5 процента.

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      Вячеслав Агапов
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