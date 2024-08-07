Россия нарастила транзит газа через Украину

В январе-июле транзит российского газа через Украину вырос на 10,5 процента

Россия в 2024 году нарастила транзит газа через Украину. Об этом сообщило издание «Украинские новости».

По данным «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ), за январь-июль поставки выросли на 10,5 процента в годовом выражении. Всего за этот период через газотранспортную систему Украины было прокачано 8,07 миллиарда кубических метров российского топлива. По итогам 2023 года транзит составил 14,65 миллиарда кубических метров, сократившись по сравнению с 2022 годом на 28,5 процента.

Срок действия договора между российским энергохолдингом «Газпром» и концерном «Нафтогаз» истекает 31 декабря 2024 года. В середине марта глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что власти республики не намерены продлевать это соглашение.

В июле «Газпром» сообщил, что транзит российского газа через ГИС (газоизмерительная станция) «Суджа» достиг 42,4 миллиона кубометров в сутки. При этом заявка на поставку газа через ГИС «Сохрановка» была отклонена Киевом, добавили в компании.