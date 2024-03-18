Украина отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Минэнерго: Украина не намерена продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа

Украина отказалась продлевать контракт на транзит газа с компанией «Газпром» после 31 декабря текущего года. Об этом сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко, передает «Коммерсант».

Он отметил, что Украина работает над усилением своей энергетической безопасности и независимости, в частности, наращивая внутреннюю добычу газа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что в случае отказа Украины продлевать контракт с РФ на транзит газа в Европу изменятся все логистические цепочки. Он отметил, что тогда возникнет вопрос, как этот газ будет попадать в европейские страны, указав, что альтернативные маршруты сейчас во многом заблокированы