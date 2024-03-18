Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:00, 18 марта 2024Бывший СССР

Украина отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Минэнерго: Украина не намерена продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа
Герман Галущенко

Герман Галущенко. Фото: Pavlo Bahmut / Globallookress.com

Украина отказалась продлевать контракт на транзит газа с компанией «Газпром» после 31 декабря текущего года. Об этом сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко, передает «Коммерсант».

Он отметил, что Украина работает над усилением своей энергетической безопасности и независимости, в частности, наращивая внутреннюю добычу газа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что в случае отказа Украины продлевать контракт с РФ на транзит газа в Европу изменятся все логистические цепочки. Он отметил, что тогда возникнет вопрос, как этот газ будет попадать в европейские страны, указав, что альтернативные маршруты сейчас во многом заблокированы

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Главная задача сейчас — двигаться вперед». Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента

      Россиянка описала еду в Таиланде фразой «вы не похудеете»

      На Украине рассказали об отчаянном шаге матерей будущих призывников

      Политическая нейросеть «Жириновский» высказалась о россиянах и итогах выборов

      Украина отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

      Известная модель призналась в совращении подростка младше 16 лет

      Названы проверенные методы экстренной контрацепции после незащищенного секса

      Военкоры узнали о расстреле пенсионеров бойцами ВСУ перед уходом из сел

      КНДР запустила несколько баллистических ракет

      Американский экономист объяснил высокую явку на выборах в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше