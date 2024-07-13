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21:38, 13 июля 2024Экономика

«Газпром» раскрыл объем транзита газа через Украину

«Газпром»: транзит российского газа через Украину достиг 42,4 млн кубометров

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Транзит российского газа через Украину достиг 42,4 миллиона кубометров в сутки. Объемы поставок раскрыла компания «Газпром», передает ТАСС.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС (газоизмерительная станция) "Суджа", — 42,4 млн куб. м на 13 июля», — рассказал представитель корпорации.

Он добавил, что заявка на поставку газа через ГИС «Сохрановка» была отклонена.

Ранее Молдавия и Украина договорились о поставках электроэнергии в обмен на газ. Ожидается, что Молдавия разместит на своей территории энергоблоки, использующие для этих целей природный газ, поставляемый Украиной.

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      Евгений Силаев
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