Молдавия и Украина договорились о поставках электроэнергии в обмен на газ

Украина договорилась с Молдавией о поставках электроэнергии в обмен на газ

Молдавия и Украина договорились о поставках электроэнергии в обмен на газ, сообщило молдавское министерство иностранных дел.

По данным ведомства, соглашение было достигнуто во время встречи глав МИД Украины, Молдавии и Румынии в Кишиневе. «Республика Молдова выразила готовность обеспечить электроснабжение Украины в рамках обмена газа на электроэнергию», — говорится в сообщении.

Ожидается, что Молдавия разместит на своей территории энергоблоки, использующие для этих целей природный газ, поставляемый Украиной. «Стороны будут искать решение, позволяющее сделать газовую инфраструктуру коммерчески надежной», — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что на Украине энергоемкие предприятия могут быть вынуждены сокращать объемы производства или закрыться из-за высоких цен на электричество, обусловленных решением украинских властей импортировать 80 процентов электроэнергии.