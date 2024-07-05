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15:16, 5 июля 2024Бывший СССР

Украинским предприятиям предрекли закрытие из-за цен на электричество

Украинские предприятия могут закрыться из-за цен на импортное электричество

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

На Украине энергоемкие предприятия могут быть вынуждены сокращать объемы производства или закрыться из-за высоких цен на электричество, обусловленных решением украинских властей импортировать 80 процентов электроэнергии. Об этом сообщает Insider UA в Telegram.

«Цена импортной электроэнергии ажиотажно высока, поэтому большинство предприятий не в состоянии удерживать конкурентные цены на свою продукцию. Из-за этого они будут вынуждены сокращать объемы производства, или вообще закрываться», — отметили журналисты.

Кроме того, сообщается, что представители бизнеса просят снизить долю импортной электроэнергии и увеличивать объемы собственной генерации. Так, директор департамента стратегических закупок сырья и энергетических ресурсов компании Метинвест Максим Журавлев назвал компромиссным вариантом решения проблемы импорт 50 процентов электроэнергии.

Некоторые предприятия уже были вынуждены сократить производство. Так, о значительном уменьшении объемов производства и отправке в простой 1,2 тысячи сотрудников сообщил крупнейший производитель стали на Украине металлокомбинат «Арселормиттал Кривой рог».

Ранее Нацбанк Украины сообщил, что массовые отключения электроэнергии в мае и июне усилили миграцию из страны. По данным ведомства из-за этого на Украине увеличилась нехватка квалифицированных работников.

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      Александр Курбатов
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