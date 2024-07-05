На Украине выросла миграция из-за отключений света

Нацбанк: на Украине выросла миграция из-за отключений электроэнергии

Массовые отключения электроэнергии в мае и июне усилили миграцию с Украины. Об этом сообщает Национальный банк страны.

Также, по данным ведомства, на Украине увеличилась нехватка квалифицированных работников из-за миграции. При этом адаптация и занятость украинцев заграницей увеличивается.

По данным ООН, количество мигрантов с начала военного конфликта выросло до 6,6 миллиона человек по состоянию на 13 июня 2024 года.

Ранее Украине предрекли самую тяжелую зиму с начала боевых действий. По словам аналитика Института Кеннана и Украинского института будущего Андриана Прокипа, страна не успеет восстановить систему электроснабжения до начала холодов.

