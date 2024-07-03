Украине предрекли самую тяжелую зиму с начала конфликта

Аналитик Прокип: Украину ждет самая тяжелая зима с начала конфликта

Киев не успеет восстановить потерянные во время ударов России энергомощности, из-за этого грядущая зима станет самой сложной для Украины с начала конфликта. Об этом рассказал аналитик Института Кеннана и Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью чешскому изданию Seznam zprávy.

Эксперт предположил, что зимой отключения могут продолжаться от 12 до 18 часов. «Предстоящая зима будет намного тяжелее не только чем прошлогодняя, но и позапрошлогодняя», — предположил он.

По данным издания, российские удары весной 2024 года лишили Украину почти половины мощностей по выработке электроэнергии. «Это может иметь еще более серьезные последствия, чем, скажем, взятие Авдеевки или российское наступление в Харьковской области», — подчеркнули журналисты.

Ранее глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украина получает меньше электроэнергии из Европы, чем раньше, из-за возросшего потребления на фоне жаркой погоды.