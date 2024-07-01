«Укрэнерго»: Украина стала получать меньше электроэнергии из Европы

Украина получает меньше электроэнергии из Европы, чем раньше, из-за возросшего потребления на фоне жаркой погоды. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, у соседей Украины в связи с жарой снизились возможности делиться электроэнергией — импорт электричества из стран Европы в настоящий момент «не находится на максимальных отметках».

Он добавил, что украинцы также стали потреблять больше электроэнергии из-за жаркой погоды. «У нас сейчас среднее потребление за сутки существенно выше, чем две-три недели назад», — добавил Кудрицкий.

Ранее глава правления «Укрэнерго» сообщал, что Украина с марта потеряла около половины мощностей производства электроэнергии. Имеющийся дефицит, отмечал он, мог бы быть покрыт за счет импорта из Европы.