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20:50, 1 июля 2024Бывший СССР

Украина стала получать меньше электроэнергии из Европы

«Укрэнерго»: Украина стала получать меньше электроэнергии из Европы
Владимир Кудрицкий

Владимир Кудрицкий. Фото: Яна Тімон / Wikimedia

Украина получает меньше электроэнергии из Европы, чем раньше, из-за возросшего потребления на фоне жаркой погоды. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, у соседей Украины в связи с жарой снизились возможности делиться электроэнергией — импорт электричества из стран Европы в настоящий момент «не находится на максимальных отметках».

Он добавил, что украинцы также стали потреблять больше электроэнергии из-за жаркой погоды. «У нас сейчас среднее потребление за сутки существенно выше, чем две-три недели назад», — добавил Кудрицкий.

Ранее глава правления «Укрэнерго» сообщал, что Украина с марта потеряла около половины мощностей производства электроэнергии. Имеющийся дефицит, отмечал он, мог бы быть покрыт за счет импорта из Европы.

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      Алевтина Запольская
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