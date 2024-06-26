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13:12, 26 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о потере половины мощностей производства электроэнергии

Директор «Укрэнерго» заявил о потере половины мощностей электроэнергии в стране
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии с марта 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает газета Kyiv Post.

«Девять гигаватт — это огромное количество», — заявил Кудрицкий, говоря о потерях выработки электричества из-за ударов ВС России. Из его слов следует, как отмечает газета, что в начале года у Украины оставалось около 18 гигаватт выработки электроэнергии, что составляет около трети от показателя начала 2022 года в 56 гигаватт.

Он добавил, что имеющийся дефицит электроэнергии не может быть покрыт за счет импорта из Европы, который на данный момент составляет 1,7 гигаватт.

Ранее издание FT писало, что Украина потеряла более половины мощностей, вырабатывающих электроэнергию. Тогда в ответ власти государства обвинили британскую газету в работе на Россию, назвав некоторые приведенные факты ложью, а также подвергнув сомнению ссылки на анонимные источники в правительстве.

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      Валентин Карант
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