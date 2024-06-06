Украина обвинила британскую газету в работе на Россию. Та написала о потере Киевом более половины мощностей энергетики

Киев обвинил газету FT в работе на Россию из-за статьи об уничтожении энергетики

Министерство энергетики Украины возмутилось статьей в газете Financial Times, в которой утверждается, что из-за российских ударов Киев потерял более половины мощностей отрасли.

Ведомство обвинило британскую газету в работе на Россию, назвав некоторые приведенные факты ложью, а также подвергнув сомнению ссылки на анонимные источники в правительстве.

Минэнерго назвало статью ложью, манипуляцией и информационной операцией

Статья в Financial Times под названием «Россия отключила более половины украинской генерации электроэнергии» вышла 5 июня.

Статья имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага министерство энергетики Украины

Там также объяснили свой интерес к ней тем, что отрывки статьи были перепечатаны многими украинскими медиа и вызвали «резонанс в обществе».

Минэнерго подвергло сомнению достоверность той информации, где используются ссылки на некие анонимные источники в украинском правительстве. «Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными», — утверждает министерство.

Так, им не понравилась фраза неназванного представителя украинских властей, который заявил изданию: «мы должны готовиться к жизни в холоде и тьме». Такие слова, по мнению Минэнерго, направлены на распространение страха и паники у населения.

Также энергетики назвали ложью данные из статьи, что 31 мая тарифы на электроэнергию для населения выросли в два раза.

Это откровенная ложь и манипуляция. Ведь размер тарифа увеличился на 63 процента и есть большая разница между 60 и 100 процентами. министерство энергетики Украины

Минэнерго заявило о значительном увеличении в украинском информпространстве вбросов, связанных с темой энергетики, которые «направлены на создание социального напряжения, запугивание украинцев и формирование недоверия к действиям власти в сложный период».

В заключение там призвали не распространять ложь и дезинформацию, не спекулировать на чувствительной теме и доверять только официальным источникам информации. «Украинцы — несгибаемый народ, умеющий сплачиваться и преодолевать трудности. Энергетики восстанавливают разрушенное, делают все возможное, чтобы удержать энергосистему. Украинцы будут со светом и теплом», — заявили в министерстве.

FT заявила, что производство энергии на Украине снизилось более чем вдвое

В статье Financial Times сообщала, что ранее внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 гигаватт и было одним из крупнейших в Европе. Но сейчас, по словам украинских чиновников, мощность упала ниже 20 гигаватт.

Также приводятся слова посла Евросоюза в Киеве Катарины Матерновой, которая заявляла, что Россия уничтожила колоссальные 9,2 гигаватта производства электроэнергии, а некоторые чиновники заявили FT, что последние удары по объектам электроэнергетики были разрушительными и «зимой жители будут проводить большую часть дня без электричества».

Премьер Украины предрек жителям годы экономии электроэнергии

За день до выхода материала, 4 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался, что жителям страны придется годами экономить электроэнергию.

«Последствия российских атак на энергетику долгосрочные. Поэтому экономия будет частью нашей повседневности в последующие годы», — уточнил Шмыгаль.

Он также признал, что украинская энергоинфраструктура находится в сложном положении и требует защиты. Корпорация «Укрэнерго» вновь вынуждена прибегать к плановым отключениям потребителей. По информации чиновника, на Украине утрачено более 9 гигаватт мощностей генерации электричества. В качестве ключевых направлений он назвал укрепление ПВО и экономию электроэнергии.