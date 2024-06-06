На Украине обвинили британскую газету в работе на Россию

Минэнерго Украины обвинило британскую газету Financial Times в работе на Россию

Минэнерго Украины обвинило британскую газету Financial Times в работе на Россию, заявление ведомства цитирует «Страна.ua».

5 июня издание писало, что Украина потеряла более половины мощностей, вырабатывающих электроэнергию. В материале со ссылкой на неназванных чиновников отмечалось, что последние удары по объектам электроэнергетики были разрушительными и «зимой жители будут проводить большую часть дня без электричества».

«Статья Financial Times под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины" имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага», — говорится в публикации.

Минэнерго Украины заявило, что ссылки на анонимные источники ставит под сомнение достоверность информации. В ведомстве добавили, что утверждения о «жизни в холоде и темноте» ставят целью посеять панику и страх среди населения.

В министерстве добавили, что в статье FT смешиваются правдивые и ложные сведения, материал нацелен на эмоции читателей.

Ранее украинцам предрекли экономию электроэнергии в течение нескольких лет. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Вооруженные силы России в октябре 2022 года стали наносить удары по военным базам и объектам энергетики и связи Украины. По словам президента России Владимира Путина, такие действия стали ответом на атаки со стороны киевского режима, в частности, на Крымском мосту 8 октября 2022.

