В Курской области на фоне атак ВСУ ввели режим ЧС

Врио главы Курской области заявил о вводе режима ЧС на фоне атак ВСУ

На территории Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области», — написал чиновник.

Смирно заявил, что до улучшения обстановки координацией работы сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет заниматься он сам. Также политик напомнил, что оперштаб под его руководством работает круглосуточно.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) страны Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. По его словам, за два дня боя ВСУ потеряли на границе 315 человек. Также уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков.