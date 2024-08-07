Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:39, 7 августа 2024Россия

В Курской области на фоне атак ВСУ ввели режим ЧС

Врио главы Курской области заявил о вводе режима ЧС на фоне атак ВСУ

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На территории Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области», — написал чиновник.

Смирно заявил, что до улучшения обстановки координацией работы сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет заниматься он сам. Также политик напомнил, что оперштаб под его руководством работает круглосуточно.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) страны Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. По его словам, за два дня боя ВСУ потеряли на границе 315 человек. Также уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      США потребовали у Украины объяснений из-за атаки на Курскую область. Белый дом хочет лучше понимать замыслы Киева

      В России заявили о выросших поставках бензина на рынок страны

      В Антарктиде зафиксирован новый температурный максимум

      В ЕС оценили вылазку ВСУ в Курской области

      Кейт Уинслет попросили прикрыть складки на животе во время съемки топлес

      В Курской области на фоне атак ВСУ ввели режим ЧС

      Стала известна дата суда по инциденту в Керченском проливе

      Кандидат Трампа в вице-президенты отказался от общения с представителями ВСУ

      Раксрыты траты россиян на покупку жилья

      Людям старше 50 лет перечислили важные для здоровья сердца продукты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше