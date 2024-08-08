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17:53, 8 августа 2024Экономика

В Словакии заявили о серьезной угрозе поставкам газа через Украину

Экс-глава Минфина Словакии Хирман: поставки газа через Украину под угрозой

Фото: freepik

Ситуация в Суджанском районе Курской области угрожает поставкам газа из России в Словакию. Об этом заявил экс-министр экономики европейской страны Карел Хирман, его цитирует РИА Новости.

Хирман отметил, что транзит газа из РФ заметно сокращается. «Подтверждается мое предупреждение о том, что поставки российского газа через Украину по направлению Словакии находятся под серьезной угрозой», — написал экс-глава Минфина европейской страны в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Хирман также сообщил, что 8 августа объем прокачки газа из РФ в Европу через газотранспортную систему Украины снизился до 37,25 миллиона кубометров в сутки, тогда как раньше он составлял около 42 миллионов кубометров в сутки. Он напомнил, что рядом с приграничным российским городом Суджа находится не только линия газопровода, то и стратегически важная измерительная и передаточная станция газа.

7 августа подразделения Вооруженных сил Украины численностью до тысячи человек «перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области», заявил глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов. Обстановку в Судже глава города назвал очень напряженной.

Украинский транзит российского газа сейчас идет только через ГИС «Суджа», на такие поставки в 2023 году пришлось около пяти процентов от общего потребления в Евросоюзе, где топливо из России получают Словакия, Венгрия, Австрия и Италия. В «Газпроме» утром 7 августа сообщили, что заявку на поставки через ГИС «Сохрановка» Киев отклонил (прием там прекратили с мая 2022 года), а через «Суджу» на день подтверждены 39,4 миллиона кубометров.

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