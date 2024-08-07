Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:47, 7 августа 2024Экономика

Ситуацию с ценами на газ в связи с поставками через Украину оценили

Эксперт Кауфман: форс-мажор с транзитом газа через Украину привел бы к росту цен

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Страны Евросоюза готовы к форс-мажору с поставками российского газа через Украину, но это привело бы к росту цен, сказал РИА Новости аналитик «Финам» Сергей Кауфман.

Украинский транзит сейчас идет только через станцию «Суджа», а на такие поставки в 2023 году пришлось около пяти процентов от общего потребления в ЕС, где газ из России получают Словакия, Венгрия, Австрия и Италия, напоминает агентство, приводящее в своем Telegram-канале экспертную оценку ситуации.

В «Газпроме» утром 7 августа сообщили, что заявку на поставки через ГИС «Сохрановка» Украина отклонила (прием там прекратили с мая 2022 года), а через «Суджу» на день подтверждены 39,4 миллиона кубометров.

Начальник Генерального штаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов на совещании, которое провел в среду президент РФ Владимир Путин, заявил, что 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины численностью до тысячи человек «перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района Курской области». На фоне сообщений о приграничных боях газовые котировки в Европе впервые с декабря достигли 435 долларов за тысячу кубометров

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Герасимов заявил о наступлении тысячи бойцов ВСУ на Курскую область. Глава Генштаба обещал Путину разгромить противника

      Нигер и Мали обратились к СБ ООН из-за Украины

      Стала известна судьба московской квартиры Навального

      Западные дистрибьюторы приобрели права на 50 проектов «Союзмультфильма»

      Пленный украинский боец раскрыл задачи ВСУ в Курской области

      Во время ликвидации свалок в российском регионе похитили более 23 миллионов рублей

      Церемония награждения командного турнира фигуристов Игр-2022 прошла без россиян

      Ситуацию с ценами на газ в связи с поставками через Украину оценили

      Москву залило дождями

      Очевидец описал начало атаки и спасение из обстреливаемой Суджи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше