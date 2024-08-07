Ситуацию с ценами на газ в связи с поставками через Украину оценили

Эксперт Кауфман: форс-мажор с транзитом газа через Украину привел бы к росту цен

Страны Евросоюза готовы к форс-мажору с поставками российского газа через Украину, но это привело бы к росту цен, сказал РИА Новости аналитик «Финам» Сергей Кауфман.

Украинский транзит сейчас идет только через станцию «Суджа», а на такие поставки в 2023 году пришлось около пяти процентов от общего потребления в ЕС, где газ из России получают Словакия, Венгрия, Австрия и Италия, напоминает агентство, приводящее в своем Telegram-канале экспертную оценку ситуации.

В «Газпроме» утром 7 августа сообщили, что заявку на поставки через ГИС «Сохрановка» Украина отклонила (прием там прекратили с мая 2022 года), а через «Суджу» на день подтверждены 39,4 миллиона кубометров.

Начальник Генерального штаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов на совещании, которое провел в среду президент РФ Владимир Путин, заявил, что 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины численностью до тысячи человек «перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района Курской области». На фоне сообщений о приграничных боях газовые котировки в Европе впервые с декабря достигли 435 долларов за тысячу кубометров