На Украине завили об отсутствии критики Вашингтона действий ВСУ в Курской области

WP: Украина не подвергалась критике со стороны США за операцию в Курской области

Киев не подвергался критике со стороны Вашингтона за проводимую Вооруженными силами Украины (ВСУ) операцию в Курской области, передает The Washington Post (WP).

«Украина еще не подвергалась критике со стороны Вашингтона за трансграничное нападение», — пишет издание, ссылаясь на анонимного советника президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинские войска контролируют газово-измерительную станцию в Судже.

Издание отмечает, что, хотя Белый дом и разрешил Киеву использовать поставляемое оружие для ударов по территории России, пересечение боевыми машинами границы России по-прежнему запрещено условиями поставок.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи во время атаки ВСУ на Курскую область. Главком сообщил, что поблагодарил Каволи за выделенную военную помощь. Кроме того, он рассказал ему о потребностях Украины, в том числе в средствах дальнего поражения и боеприпасах к ним.