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18:14, 8 августа 2024Бывший СССР

В США назвали цель операции ВСУ в Курской области

WP: целью операции ВСУ в Курской области может быть срыв поставок газа в Европу

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За нападением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области может стоять срыв всех поставок газа в Европу. Цели операции украинской армии назвало издание The Washington Post (WP).

«Некоторые аналитики предположили, что целью Киева может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления. В четверг газ все еще поступал через Суджу, последний действующий пункт отгрузки трубопровода [в Европу]», — говорится в публикации.

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В издании со ссылкой на неназванного советника Офиса президента Украины также сообщили, что в США не стали критиковать решение Киева о проведении операции в Курской области.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Украинский генерал поблагодарил альянс за выделенную помощь и рассказал о военных потребностях Киева.

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      Глеб Палехов
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