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12:01, 8 августа 2024Бывший СССР

Украина раскрыла цели атаки на Курскую область

Подоляк: атака ВСУ на Курскую область укрепит позиции Киева в переговорах с РФ
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Alina Smutko / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область должна оказать положительное влияние на потенциальные мирные переговоры Украины с Россией и укрепит позиции Киева. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «Страна.ua».

По его словам, целью атаки было запугивание населения региона и демонстрация решимости Киева в потенциальных переговорах.

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Ранее Вооруженные силы России не допустили продвижение украинских военнослужащих в Курской области. Предотвратить продвижение ВСУ помогли активные действия пограничников, а также подошедшие к границе резервы.

До этого тысяча бойцов ВСУ 6 августа начали наступать на Курскую область. Украинские военные, по данным Генштаба, атаковали регион «с целью захвата участка территории Суджанского района».

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      Илья Таксюр
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