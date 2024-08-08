Украина раскрыла цели атаки на Курскую область

Подоляк: атака ВСУ на Курскую область укрепит позиции Киева в переговорах с РФ

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область должна оказать положительное влияние на потенциальные мирные переговоры Украины с Россией и укрепит позиции Киева. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «Страна.ua».

По его словам, целью атаки было запугивание населения региона и демонстрация решимости Киева в потенциальных переговорах.

Ранее Вооруженные силы России не допустили продвижение украинских военнослужащих в Курской области. Предотвратить продвижение ВСУ помогли активные действия пограничников, а также подошедшие к границе резервы.

До этого тысяча бойцов ВСУ 6 августа начали наступать на Курскую область. Украинские военные, по данным Генштаба, атаковали регион «с целью захвата участка территории Суджанского района».