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11:52, 8 августа 2024Россия

Минобороны России отчиталось о ситуации в Курской области

Минобороны России: продвижения ВСУ в Курской области не допущено
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России не допустили продвижение украинских военнослужащих в Курской области. Об этом отчитались в Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожают подразделения группировки «Север» вместе с органами ФСБ — бои идут в Суджанском и Кореневском районах Курской области.

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Не допустить продвижения противника помогли активные действия пограничников, а также подошедшие к границе резервы. Они наносили поражение ВСУ огнем артиллерии, ударами авиации и ракетных войск. Как отчитались в Минобороны, армия России наносит удары по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, которая граничит с Курской областью, чтобы не допустить выдвижения новых резервов противника.

Бои в Курской области продолжаются третьи сутки, власти оценивают ситуацию в регионе как контролируемую и стабильную.

Тысяча бойцов ВСУ утром во вторник, 6 августа, начали наступать на Курскую область. Украинские военные, по данным Генштаба, атаковали регион «с целью захвата участка территории Суджанского района». Из обстреливаемых районов Курской области уже вывезли несколько тысяч человек. Пострадали минимум 34 человека, бои в регионе у границы продолжаются.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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