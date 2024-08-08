Число пострадавших при обстрелах ВСУ Курской области возросло

Минздрав: лечение из-за атак ВСУ в Курской области проходят 34 пациента

В медицинских учреждениях России лечение проходят 34 пострадавших, которые получили ранения из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. О росте числа пострадавших сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, его цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось о 31 пострадавшем, 19 из них госпитализировали. Предварительно, среди раненых — шестеро детей. Состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка врачи оценивают как тяжелое.

По последним данным, лечение в больницах проходят 34 человек человека, среди которых пять детей. Минздрав сообщил, что перевезет в Москву десять пострадавших при обстрелах Курской области.

Бои в Курской области продолжаются третьи сутки. Тысячи бойцов ВСУ утром во вторник, 6 августа, начали наступать на Курскую область. Украинские военные, по данным Генштаба, атаковали регион «с целью захвата участка территории Суджанского района». Продвижение противника остановили. Украина потеряла 315 бойцов. Из них 215 человек ранены, а 100 — не выжили.