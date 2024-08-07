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21:09, 7 августа 2024Россия

В Курской области назвали число пострадавших от обстрелов ВСУ

Минздрав РФ: в результате обстрелов ВСУ в Курской области пострадал 31 человек

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

В результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области пострадал 31 человек, сообщили в Telegram-канале Минздрава России.

Среди получивших травмы шестеро детей, назвали число в ведомстве. «Госпитализированы и получают стационарное лечение 19 человек, в том числе четверо детей. Состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка врачи оценивают как тяжелое», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, амбулаторную помощь оказали 12 пострадавшим, в том числе двум детям.

6 августа ВСУ начали массированный обстрел Курской области, под прикрытием которого попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. 7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь РФ на курском направлении остановлено. За два дня боя ВСУ потеряли на границе 315 человек.

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      Марина Совина
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