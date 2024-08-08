Власти оценили обстановку в Курской области

Врио замглавы Курской области Карамышев: обстановка в регионе стабильная

Обстановка в Курской области, которая третьи сутки находится под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ), контролируемая и стабильная. Об этом заявил врио замглавы российского региона Виктор Карамышев, его цитирует РИА Новости.

По его словам, из приграничных районов региона эвакуировали около трех тысяч человек. Как уточнило МЧС в Telegram-канале, в Курской области развернули 21 пункт временного размещения граждан.

«Организована необходимая помощь. Для оказания экстренной психологической поддержки направлены специалисты МЧС России. Развернут оперативный штаб для взаимодействия служб и ведомств», — говорится в сообщении ведомства.

Тысяча бойцов ВСУ утром во вторник, 6 августа, начали наступать на Курскую область. Украинские военные, по данным Генштаба, атаковали регион «с целью захвата участка территории Суджанского района». Из обстреливаемых районов Курской области уже вывезли несколько тысяч человек. Пострадали минимум 34 человека, бои в регионе у границы продолжаются.