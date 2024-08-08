Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои в Курской области

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прибыли на территорию Курской области и вступили в бои против украинских частей под Суджей. Об этом сообщает Shot.
Также в боевых действиях начали принимать участие батальоны добровольческого корпуса Минобороны. Сколько именно бойцов прибыли в Курскую область, не сообщается.
Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024
Об отправке бойцов ЧВК для отражения атак ВСУ в российском регионе сообщил военный корреспондент Егор Гузенко, публикующий посты под псевдонимом Тринадцатый. Он назвал это хорошей новостью для россиян.
Известно, что в последнее время вагнеровцы принимали участие в боях в Африке — сообщалось о боях с отрядами туарегов в Мали, в ходе которых ЧВК потеряла несколько десятков бойцов.