Shot: бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои в Курской области

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прибыли на территорию Курской области и вступили в бои против украинских частей под Суджей. Об этом сообщает Shot.

Также в боевых действиях начали принимать участие батальоны добровольческого корпуса Минобороны. Сколько именно бойцов прибыли в Курскую область, не сообщается.

Об отправке бойцов ЧВК для отражения атак ВСУ в российском регионе сообщил военный корреспондент Егор Гузенко, публикующий посты под псевдонимом Тринадцатый. Он назвал это хорошей новостью для россиян.

Известно, что в последнее время вагнеровцы принимали участие в боях в Африке — сообщалось о боях с отрядами туарегов в Мали, в ходе которых ЧВК потеряла несколько десятков бойцов.