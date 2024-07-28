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02:46, 28 июля 2024Мир

В Мали в результате засады погибли не менее 20 военных из ЧВК «Вагнер»

В результате засады туарегов в Мали погибли не менее 20 военных из ЧВК «Вагнер»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В результате засады боевиков-туарегов на колонну бойцов из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Мали погибли не менее 20 военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Утверждается, что нападение привело к гибели от 20 до 50 человек, среди которых были не только представители ЧВК, но и военнослужащие вооруженных сил Мали. Туарегам удалось взять несколько единиц техники, включая вертолет Ми-24.

Туарегам удалось взять нескольких бойцов в плен, однако «Военный осведомитель» утверждает, что позже они были выкуплены. Среди жертв нападения оказался военный корреспондент и создатель Telegram-канала Grey Zone.

Нападение произошло в ночь с 27 на 28 июля. ЧВК «Вагнер» и армия Мали проводили операцию в пустыне на севере страны, где были расположены позиции боевиков арабского движения «Координация движений Азавада», связанного с Аль-Каидой (запрещенная в России террористическая организация).

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