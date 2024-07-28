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02:24, 28 июля 2024Мир

Колонну «вагнеровцев» разбили в Африке. ЧВК понесла крупные потери, среди погибших — автор известного Telegram-канала

Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали, погибли более 20 человек

Фото: Telegram-канал Grey Zone

Колонну частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разбили в Африке. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» («ВО»).

Инцидент произошел в Мали в районе города Кидаль. Боевики арабского движения «Координация движений Азавада» устроила засаду на колонну, в которой, помимо ЧВК, были бойцы правительственных войск. Связанная с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация) группировка остановила колонну при помощи нескольких бомб, установленных вдоль дороги.

В результате «вагнеровцы» понесли тяжелые потери. Baza выяснила, что жертвами атаки стали не менее 20 военнослужащих ЧВК. Однако ряд ресурсов утверждают, что погибших около пятидесяти.

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В засаде погиб военный корреспондент и автор Telegram-канала Grey Zone

Политический консультант Игорь Димитриев узнал, что в результате нападения боевиков-туарегов в Мали погиб военный корреспондент и автор Telegram-канала Grey Zone. Мужчина с позывным Пятисотый находился в попавшей в засаду колонне. Сообщения в канале Grey Zone не обновляются с 23-го июля.

Димитриев подчеркнул, что в сети уже распространились видео с убитыми и ранеными солдатами, некоторые из которых имеют европейскую внешность.

Также выяснилось, что пять «вагнеровцев» и несколько солдат малийской армии попали к боевикам в плен. «Военный осведомитель» утверждает, что уже состоялись успешные переговоры о выкупе пленных.

В гибели колонны обвинили героя России

Журналистка Анастасия Кашеварова назвала виновного в гибели колонны ЧВК.

У этой фатальности есть имя и фамилия, и известный позывной, и даже звезда Героя России

Анастасия Кашевароважурналистка

«Везде у нас фатальные ошибки. Если не избавиться от тупых алчных сволочей в погонах, так и будем хоронить мужиков нормальных», — резюмировала общественница.

«Вагнер» присутствует в Африке с 2021 года

В октябре 2021 года турецкое издание Clash Report сообщило о росте присутствия ЧВК «Вагнера» в Африке. Компания начала создавать дочерние компании, работающие в странах присутствия по местным законам. Утверждалось, что российские наемники в том или ином качестве находятся в 14 странах континента.

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В январе 2024-го стало известно о создании российского «Африканского корпуса», формируемого под руководством представителей Минобороны России. Соединение будет включать в себя 20 тысяч человек, состоящих из новичков и экс-бойцов ЧВК «Вагнер», их разместят в пяти странах Африки: Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере.

Позднее президент России Владимир Путин рассказал о деятельности ЧВК «Вагнер» в Африке. «Эта небезызвестная группа "Вагнер". Она сначала осуществляла ряд экономических проектов в Сирии, потом перебралась в другие страны Африки. Минобороны оказывало им поддержку, но только исходя из того, что это российская группа, не более того», — подчеркнул российский лидер.

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      Марина Совина
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