Колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду в Мали, погибли более 20 человек

Колонну частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разбили в Африке. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» («ВО»).

Инцидент произошел в Мали в районе города Кидаль. Боевики арабского движения «Координация движений Азавада» устроила засаду на колонну, в которой, помимо ЧВК, были бойцы правительственных войск. Связанная с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация) группировка остановила колонну при помощи нескольких бомб, установленных вдоль дороги.

В результате «вагнеровцы» понесли тяжелые потери. Baza выяснила, что жертвами атаки стали не менее 20 военнослужащих ЧВК. Однако ряд ресурсов утверждают, что погибших около пятидесяти.

Боевикам удалось сбить вертолет российских военспецов. Ми-24 пытался прикрыть российских бойцов, он был поражен зенитным огнем.

В засаде погиб военный корреспондент и автор Telegram-канала Grey Zone

Политический консультант Игорь Димитриев узнал, что в результате нападения боевиков-туарегов в Мали погиб военный корреспондент и автор Telegram-канала Grey Zone. Мужчина с позывным Пятисотый находился в попавшей в засаду колонне. Сообщения в канале Grey Zone не обновляются с 23-го июля.

Димитриев подчеркнул, что в сети уже распространились видео с убитыми и ранеными солдатами, некоторые из которых имеют европейскую внешность.

Также выяснилось, что пять «вагнеровцев» и несколько солдат малийской армии попали к боевикам в плен. «Военный осведомитель» утверждает, что уже состоялись успешные переговоры о выкупе пленных.

В гибели колонны обвинили героя России

Журналистка Анастасия Кашеварова назвала виновного в гибели колонны ЧВК.

У этой фатальности есть имя и фамилия, и известный позывной, и даже звезда Героя России

Анастасия Кашеварова журналистка

«Везде у нас фатальные ошибки. Если не избавиться от тупых алчных сволочей в погонах, так и будем хоронить мужиков нормальных», — резюмировала общественница.

«Вагнер» присутствует в Африке с 2021 года

В октябре 2021 года турецкое издание Clash Report сообщило о росте присутствия ЧВК «Вагнера» в Африке. Компания начала создавать дочерние компании, работающие в странах присутствия по местным законам. Утверждалось, что российские наемники в том или ином качестве находятся в 14 странах континента.

В январе 2024-го стало известно о создании российского «Африканского корпуса», формируемого под руководством представителей Минобороны России. Соединение будет включать в себя 20 тысяч человек, состоящих из новичков и экс-бойцов ЧВК «Вагнер», их разместят в пяти странах Африки: Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере.

Позднее президент России Владимир Путин рассказал о деятельности ЧВК «Вагнер» в Африке. «Эта небезызвестная группа "Вагнер". Она сначала осуществляла ряд экономических проектов в Сирии, потом перебралась в другие страны Африки. Минобороны оказывало им поддержку, но только исходя из того, что это российская группа, не более того», — подчеркнул российский лидер.