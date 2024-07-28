Вертолет ЧВК «Вагнер» сбили в Африке

«ВО»: вертолет ЧВК «Вагнер» Ми-24 сбили в Мали

Вертолет частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Ми-24 сбили в Африке. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» («ВО»).

Уточняется, что вертолет пытался прикрыть российских бойцов и был сбит зенитным огнем боевиков. По данным RTVI, Ми-24 разбился в городе Кидаль Мали.

Политический консультант Игорь Димитриев добавил, что авиация не смогла работать из-за песчаной бури.

По данным российских военкоров, во время проведения совместной операции с малийской армией колонна вагнеровцев попала в засаду туарегов. Как утверждает журналистка Анастасия Кашеварова, к гибели бойцов колонны ЧВК Героя России к гибели колонны ЧВК «Вагнер» в Африке.

