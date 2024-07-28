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01:07, 28 июля 2024Мир

Бойцов ЧВК «Вагнер» взяли в плен в Африке

«ВО»: бойцы ЧВК «Вагнер» попали в плен к боевикам в Мали

Фото: РИА Новости

Пять бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» попали в плен к боевикам в Мали. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

По его данным, в плену также оказались несколько солдат малийской армии. Уточняется, что уже состоялись успешные переговоры о выкупе пленных.

Ранее стало известно о тяжелых потерях «вагнеровцев» в африканской стране. Боевики арабского движения «Координация движений Азавада» устроили засаду на колонну ЧВК «Вагнер», в которой также были бойцы правительственных войск, и остановили ее при помощи нескольких бомб.

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      Марина Совина
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