Бойцов ЧВК «Вагнер» взяли в плен в Африке

«ВО»: бойцы ЧВК «Вагнер» попали в плен к боевикам в Мали

Пять бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» попали в плен к боевикам в Мали. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

По его данным, в плену также оказались несколько солдат малийской армии. Уточняется, что уже состоялись успешные переговоры о выкупе пленных.

Ранее стало известно о тяжелых потерях «вагнеровцев» в африканской стране. Боевики арабского движения «Координация движений Азавада» устроили засаду на колонну ЧВК «Вагнер», в которой также были бойцы правительственных войск, и остановили ее при помощи нескольких бомб.