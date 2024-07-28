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01:02, 28 июля 2024Мир

Колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Африке в результате засады

«ВО»: колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Мали из засады

Фото: Telegram-канал Grey Zone

Колонну частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разбили в Африке. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» («ВО»).

Инцидент произошел в Мали. Боевики арабского движения «Координация движений Азавада» устроила засаду на колонну, в которой, помимо ЧВК, были бойцы правительственных войск. Связанная с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация) группировка остановила колонну при помощи нескольких бомб, установленных вдоль дороги.

В результате «вагнеровцы» понесли тяжелые потери.

Ранее сообщалось о создании «Африканского корпуса» для бывших бойцов ЧВК «Вагнер» в пяти странах континента. В их число входят Буркина-Фасо, Ливия, Мали, ЦАР и Нигер.

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      Марина Совина
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