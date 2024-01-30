Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:20, 30 января 2024Мир

Названы страны для новой миссии бывших сотрудников ЧВК «Вагнер» в Африке

Bloomberg: 20 тысяч бывших бойцов ЧВК «Вагнер» разместят в 5 странах Африки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский «Африканский корпус», формируемый под руководством представителей Минобороны России, будет включать в себя 20 тысяч человек, состоящих из новичков и экс-бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», их разместят в пяти странах Африки: Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Отмечается, что «Африканский корпус» возьмет на себя проведение миссий, ранее выполняемых силами ЧВК «Вагнер». На данный момент известно, что для этих целей в скором времени в Центральноафриканской Республике будет открыта штаб-квартира.

Создание смешанного корпуса планируется завершить к середине 2024 года.

В июне прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что будущее ЧВК «Вагнер» и подобных ей подразделений в странах Африки будет зависеть от позиции стран, чьи правительства в свое время их пригласили. По словам дипломата, российское правительство поддерживает официальные связи с руководством многих африканских стран и то, на каких условиях эти государства договаривались о сотрудничестве с российской ЧВК, его не касается.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Названа причина полной потери управления упавшим под Белгородом Ил-76

      В Верховной Раде высказались против платного уклонения от мобилизации

      В ЕС заявили об отсутствии графика передачи дохода от российских активов Украине

      Президент Сербии заявил о получении вооружений из России и Китая

      На популярных европейских курортах захотели запретить въезд туристам

      Россияне назвали минимальный размер финансовой подушки безопасности

      В Госдуме предупредили об опасности для Залужного после данных о его отставке

      В России запатентовали средство ПВО для борьбы с мини-дронами

      В Екатеринбурге осудили мать лишившейся жизни в ванне девочки

      Россиянам раскрыли способы сэкономить на электричестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше