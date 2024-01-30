Названы страны для новой миссии бывших сотрудников ЧВК «Вагнер» в Африке

Bloomberg: 20 тысяч бывших бойцов ЧВК «Вагнер» разместят в 5 странах Африки

Российский «Африканский корпус», формируемый под руководством представителей Минобороны России, будет включать в себя 20 тысяч человек, состоящих из новичков и экс-бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», их разместят в пяти странах Африки: Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Отмечается, что «Африканский корпус» возьмет на себя проведение миссий, ранее выполняемых силами ЧВК «Вагнер». На данный момент известно, что для этих целей в скором времени в Центральноафриканской Республике будет открыта штаб-квартира.

Создание смешанного корпуса планируется завершить к середине 2024 года.

В июне прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что будущее ЧВК «Вагнер» и подобных ей подразделений в странах Африки будет зависеть от позиции стран, чьи правительства в свое время их пригласили. По словам дипломата, российское правительство поддерживает официальные связи с руководством многих африканских стран и то, на каких условиях эти государства договаривались о сотрудничестве с российской ЧВК, его не касается.