Лавров оценил будущее ЧВК «Вагнер» в Африке после мятежа

Лавров о будущем ЧВК «Вагнер» в Африке: все зависит от позиции пригласивших их стран

Будущее сил, представленных частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в странах Африки, будет зависеть от позиции стран, чьи правительства в свое время пригласили на определенных условиях. С такой оценкой выступил глава МИД России Сергей Лавров в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии». Публикация доступна на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Эти условия определялись без участия российского Правительства. Российское государство имеет свои отношения в сфере военного, военно-технического сотрудничества со многими африканскими государствами, но условия, на которых власти африканских стран заключали контракты с данной структурой нас не касаются», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия никому и ничего не обязана объяснять о попытке мятежа ЧВК «Вагнер». «Знаете, мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения, мы действуем транспарентно, на эту тему высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны», — сказал министр.

Лавров добавил, что если на Западе есть сомнения, то это их проблема.

