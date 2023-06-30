В МИД России отказались что-либо объяснять Западу о попытке мятежа

Лавров заявил, что Россия никому и ничего не обязана объяснять о попытке мятежа

Россия никому и ничего не обязана объяснять о попытке мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом в пятницу, 30 июня, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Знаете, мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения, мы действуем транспарентно, на эту тему высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны», — сказал министр.

Лавров добавил, что если на Западе есть сомнения, то это их проблема.

Ранее Лавров заявил, что мятеж, организованный главой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным, не больше чем передряга, из которых Россия всегда выходила более сильной. «Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался», — подчеркнул он.

Теме временем официальный представитель МИД России Мария Захарова признала, что ряд стран стали «злорадствовать» в связи с попыткой мятежа. При этом она отметила, что дипломатическое ведомство постоянно получает слова поддержки как от отдельных стран, так и от мировой общественности.