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11:42, 30 июня 2023Мир

Лавров описал мятеж Пригожина фразой «не больше, чем передряга»

Лавров назвал мятеж Пригожина просто передрягой, из которой Россия вышла более сильной

Фото: Stringer / Reuters

Мятеж, организованный главой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным, не больше, чем передряга, из которых Россия всегда выходила более сильной. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия всегда из любых передряг — а это громче, чем передрягой, трудно назвать — выходила более крепкой и более сильной. Так будет и в этот раз. Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался», — подчеркнул дипломат.

По словам министра, заявления западных официальных лиц свидетельствуют, что якобы «треснул фасад российской власти, значит они все правильно делают», тем самым признают, что они воюют против России, а не Украина.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова признала, что ряд стран стали «злорадствовать» в связи с попыткой мятежа. При этом она отметила, что дипломатическое ведомство постоянно получает слова поддержки как от отдельных стран, так и от мировой общественности.

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    Семен Александров
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