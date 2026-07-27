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19:10, 27 июля 2026 (обновлено: 19:16, 27 июля 2026)Россия

Песков рассказал о России до Путина

Песков: До Путина было непонятно, устоит Россия или нет
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

После развала СССР и до вступления в должность президента Владимира Путина было непонятно, устоит Россия или нет. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Я родом из Советского Союза, и, когда обрушился Советский Союз — Россию еще трясло, еще не было Путина, и было непонятно, Россия устоит или нет», — сказал он.

По словам представителя Кремля, на Западе в то время многие хотели, чтобы СССР распался, а на месте страны остались княжество в Екатеринбурге, Московское княжество и другие мелкие государства, которые потом можно было бы «поглотить».

Ранее Песков заявил, что Путин есть и останется одним из самых опытных и мудрых политиков в мире, уважаемых в мировом большинстве политических деятелей.

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