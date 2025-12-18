Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:43, 18 декабря 2025Россия

Песков охарактеризовал Путина

Песков назвал Путина одним из самых опытных и мудрых политиков в мире
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин есть и останется одним из самых опытных и мудрых политиков в мире. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».

«Президент Путин был, есть и будет оставаться одним из наиболее опытных, наиболее мудрых мировых политических деятелей, уважаемых в мировом большинстве политических деятелей», — сказал представитель Кремля.

Ранее журнал Politico опубликовал рейтинг самых влиятельных людей в мире. В список вошли Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп.

Отмечается, что Путин занял пятую строчку списка топ-5. Действия российского лидера, по словам составителей рейтинга, «вызывают дрожь у европейских лидеров».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава «Ахмата» записал обращение к Вассерману со словами «спрашивалка не выросла»

    Новый год может внезапно обойтись в сотни тысяч рублей. 10 штрафов, которые могут испортить праздник

    Россияне зарабатывают миллионы рублей в гаражах. Как этому научиться?

    Российский автодилер лишился 80 миллионов рублей из-за машин под заказ

    Россияне бросились совершать покупки по-новому

    Названо возможное объяснение действий Долиной

    В России оценили сборы зерна

    Лукашенко объявил о планах на выборы президента в 2030 году

    Звезда «Эмили в Париже» вышла в свет в платье с экстремальным декольте

    Песков охарактеризовал Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok