Песков охарактеризовал Путина

Песков назвал Путина одним из самых опытных и мудрых политиков в мире

Президент России Владимир Путин есть и останется одним из самых опытных и мудрых политиков в мире. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».

«Президент Путин был, есть и будет оставаться одним из наиболее опытных, наиболее мудрых мировых политических деятелей, уважаемых в мировом большинстве политических деятелей», — сказал представитель Кремля.

Ранее журнал Politico опубликовал рейтинг самых влиятельных людей в мире. В список вошли Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп.

Отмечается, что Путин занял пятую строчку списка топ-5. Действия российского лидера, по словам составителей рейтинга, «вызывают дрожь у европейских лидеров».