16:32, 9 декабря 2025Мир

Путин и Трамп вошли в пятерку самых влиятельных людей по версии Politico

Путин и Трамп вошли в топ-5 самых влиятельных людей в Европе по версии Politico
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп вошли в топ-5 самых влиятельных людей в Европе по версии журнала Politico.

Трамп, которого в издании назвали «трансатлантической взрывной волной», возглавил рейтинг. «Европа имеет дело с непредсказуемым, доминирующим партнером, чьи импульсы могут в одночасье перевернуть весь континент», — комментирует свой выбор Politico.

Путин занял пятую строчку списка. Действия российского лидера, по словам составителей рейтинга, «вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона».

Ранее Трамп заявил, что Путин заинтересован в ослаблении Европы. «Я думаю, он хотел бы видеть слабую Европу, и, знаете, честно говоря, он это и получает», — сказал глава Белого дома.

