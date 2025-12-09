Реклама

15:29, 9 декабря 2025

Трамп предположил видение Путина на будущее Европы

Трамп заявил, что Путин якобы хочет видеть слабую Европу
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы заинтересован в ослаблении Европы. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

«Я думаю, он хотел бы видеть слабую Европу, и, знаете, честно говоря, он это и получает», — сказал глава Белого дома.

При этом сам Трамп отметил, что он придерживается противоположной точки зрения. «Все, что я хочу видеть, — это сильная Европа», — подчеркнул он.

Тем не менее американский лидер признал, что большинство стран Европы разлагаются, так как ими управляют слабые люди. По мнению Трампа, многие европейские государства в скором времени станут нежизнеспособными из-за «катастрофической» миграционной политики.

