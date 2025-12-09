Реклама

14:39, 9 декабря 2025Мир

Трамп назвал страны Европы разлагающимися

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Большинство стран Европы разлагаются, ими управляют слабые люди. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico.

«Большинство европейских стран разлагаются», — сказал глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что европейские лидеры должны быть напуганы тем, что разрушают свои страны. По мнению американского лидера, многие страны Европы в скором времени станут нежизнеспособными из-за «катастрофической» миграционной политики.

Трамп также обвинил Европу в том, что она занимается только разговорами об Украине, но ничего не делает для урегулирования конфликта.

Ранее портал Axios сообщил, что некоторые люди в Белом доме считают Европу главным препятствием для мирной сделки по Украине.

