08:02, 9 декабря 2025

В Белом доме назвали главное препятствие для сделки по Украине

Axios: В Белом доме считают Европу главным препятствием для сделки по Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Некоторые люди в Белом доме считают Европу главным препятствием для мирной сделки по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на чиновников.

В отличие от администрации президента США Дональда Трампа, которая давит на Киев и требует быстрых действий для достижения мира, европейцы советуют украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «проявлять осторожность и терпение».

Это вызывает возмущение в Белом доме, где европейцев считают главным препятствием для достижения сделки.

Ранее газета The New York Post (NYP) писала, что европейские страны чувствуют себя униженными из-за того, что США и Россия определяют будущее Европы, не консультируясь с ними по новому мирному плану по урегулированию на Украине.

