01:09, 9 декабря 2025Мир

Европу назвали униженной из-за действий США

NYP: Европейские страны чувствуют себя униженными из-за мирного плана Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейские страны чувствуют себя униженными из-за действий США. Об этом пишет The New York Post (NYP).

По данным газеты, Соединенные Штаты и Россия определяют будущее Европы, не консультируясь с ними по новому мирному плану по урегулированию на Украине. Отмечается, что предложенный американской стороной план является «тройной победой» для стран Европы, так как гарантирует Украине суверенитет и возможность вступления в ЕС, при этом Киев может получить гарантии безопасности НАТО и значительно увеличить свою армию.

Однако европейские лидеры выступили с критикой плана президента США Дональда Трампа. Автор материала считает, что это объясняется желанием ЕС контролировать использование 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. По данным издания, страны Европы чувствуют себя униженными из-за того, что Россия и США формируют их будущее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ходе переговоров мирный план США сокращен с 28 до 20 пунктов. До этого политик уточнил, что Украина согласовала с Францией, Великобританией и Германией общую позицию по значимости гарантий безопасности.

